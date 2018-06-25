У Китаї фермер знайшов скам'янілості черепахи з Юрського періоду

Фермер з муніципалітету Чунцін на південному заході Китаю знайшов камінь, схожий на панцир черепахи.

Виявилося, що це скам'яніла тварина віком понад 150 мільйонів років, повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство Сіньхуа.

Дочка чоловіка опублікувала фотографії в соцмережі. Вони швидко поширилися і привернули увагу місцевої влади.

Палеонтологи, запрошені районним відділом земельних ресурсів, підтвердили, що знахідка — скам'янілості зміїношийої черепахи з юрського періоду.

Повідомляється, що останки виставлять в місцевій геологічному музеї.