У Києві 25 червня о 10:00 у Колонній залі мерії розпочав роботу 9-й Міжнародний конгрес україністів.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Twitter.

“Виступив із привітанням від Уряду. Але також закликав науковців обговорити перешкоди,які штучно створюються для гуманітарної науки в Україні, у т.ч. для українознавства”, - йдеться в повідомленні.

Кириленко також підкреслив, що Україні зараз особливо потрібне гуманітарне знання.

Учасниками форуму будуть знані у світових колах вчені, які формують суспільну думку зарубіжжя, впливають на позитивне сприйняття нашої держави у світі. Це - близько 500 вітчизняних та зарубіжних учених-гуманітаріїв.

“Це представники наукової еліти з Польщі, Білорусі, Канади, Молдови, Великобританії, Словаччини, Росії, Сербії, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Італії, Австрії, Канади, США та ін. Проведення заходу співпало зі 100-річчям заснування Української академії наук (тепер – Національна академія наук України), кращі досягнення якої буде представлено в рамках 11 секцій, 2 конференцій та 11 круглих столів. Окрема конференція приурочена до 100-літнього ювілею НАН України – «Національна академія наук за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку”, - пояснили організатори.

Пленарне засідання відбудеться у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36).

Секційні засідання, конференції, круглі столи проходитимуть у конференц-залах та кімнатах гуманітарних Інститутів НАН України (переважно за адресою вул. Грушевського, 4), в аудиторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зазначимо, що Міжнародна асоціація україністів - це об'єднання науковців, які вивчають історію і культуру України й українського народу.

У Києві розпочав роботу 9-й Міжнародний конгрес україністів.Виступив із привітанням від Уряду.Але також закликав науковців обговорити перешкоди,які штучно створюються для гуманітарної науки в Україні, у т.ч. для українознавства. Гуманітарне знання потрібне Україні.Особливо зараз! pic.twitter.com/nVZSq0pLb7

— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 июня 2018 г.