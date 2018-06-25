У Нігерії кочівники атакували фермерів: 86 загиблих

У центральній частині Нігерії в результаті нападу кочівників-пастухів на землеробські громади було вбито 86 людей. Про це повідомляє AFP із посиланням на заяву поліції.

Зазначається, що ще 6 людей отримали травми та 50 будинків було знесено. Тіла загиблих передали родичам.

У Нігерії через насильство, що викликане етнічними, релігійними та політичними пристрастями, за кілька десятиліть загинули тисячі людей.

Аналітики вважають, що це може стати найбільшою проблемою безпеки Нігерії, яка затьмарила собою діяльність ісламістів "Боко Харам".

В уряді штату Плато заявили про накладення обмеження на пересування в районі Рійо, Барикін Ладі та Джос-Південь, аби уникнути порушення правопорядку.

"Комендантська година набирає чинності відразу ... і рух обмежується з 6:00 вечора (1700 GMT) до 6:00 ранку, за винятком тих, хто виконує важливі обов'язки", - сказав прес-секретар Руфус Батуре.