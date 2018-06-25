У новому сезоні WineMap TV покажуть найкращі виноробні Європи

Минулого тижня завершився показ першого сезону тв-проекту про вина і подорожі WineMap TV, що стартував на 5 каналі 20 квітня 2018 року. За 9 випусків ведучі встигли побувати в шести країнах (Грузія, Молдова, Україна, Франція, Італія, Угорщина) і відвідати найкращі виноробні світу.

Кожної передачі глядачам розповідали про те, що зазвичай приховано за вже готовою пляшкою: чим живуть справжні виноробні і люди, які переплели своє життя з ними; як пов’язаний смак напою з регіоном і кліматом, у якому його було вироблено; як міфи і легенди додають насиченості кожній краплі.

Своїми враженнями про виноробні традиції різних країн поділилися ведучі проекту Лара Губіна та Віталій Ковач.

«Історія кожного винного господарства – це не “шампанське рікою”. Це велика праця багатьох людей. І це мене вразило. Можна називати вино “легким”. Але зробити його зовсім нелегко. Ось вам приклад. Ми були на виноградниках, які висаджені на горах. Але щоб вони там росли, люди спочатку спорудили спеціальні жолоби і принесли землю. І так майже по всій території регіону Руссільйон (Франція). Це все ручна праця: і висадка винограду, і догляд, і збір урожаю! І якщо потоки води з гір змивають землю – все повторюється спочатку», - сказала Лара Губіна.

«Найбільше мене вразила Франція, Кольюр, де роблять вино Баньюльс. Там я вперше в житті побачив діжки об’ємом більше ніж 100 000 літрів, і вони дерев’яні! А, наприклад, на італійській виноробні Dal Bello мені налили келих із величезною кількістю піни: 100 г вина і 400 г піни. Це було як у казці – багато білої піни! Ще мене вразили виноградники у виробника Borgo Conventi, Італія, які знаходяться в зоні Ізонцо і в зоні Коліо, що кардинально відрізняються між собою. Дивно, як один і той же сорт винограду Совіньон блан дає абсолютно різний смак, у прямому сенсі це два різних вина. І різниця тільки в тому, що виноград у Ізонцо вирощений на річковій гальці, а зона Коліо – пагорби, які утворилися в силу еволюції землі. Раніше ця земля була морських дном, що надає винам мінеральність і солонуватість. Також своєю особливою технологією виробництва вражає Грузія. Cік винограду наливають у квеврі – великі глиняні глечики, які розміщують під землею, для того щоб під час процесу контролювати температуру. Більше ніде в світі таку технологію не застосовують. Якщо десь хтось і копіює, то це не традиційний метод, а ноу хау. А в Грузії це чистої води традиція!», - розповів Віталій Ковач.

«Наразі ми розробляємо графік поїздок. Плануємо максимально охопити європейські країни, де традиційно виробляють найбільше вина: Італія, Франція, Португалія, Іспанія, Австрія, Німеччина. Обов’язково заїдемо до наших друзів у Грузію, а також у кожному сезоні один випуск буде присвячено українській виноробні. Плануємо збільшити хронометраж передачі, щоб більш детально розкрити процес виробництва вина. І зробимо один-два випуски для поціновувачів міцних напоїв. Адже місія проекту – навчити глядача звертати увагу на те, що він п’є», - розповів продюсер Анатолій Данилюк про те, що чекає глядачів у другому сезоні проекту WineMap TV.

Дивіться всі епізоди першого сезону WineMap TV на офіційному каналі YoutTube та на сторінці у Facebook.