У США через імміграційну політику Трампа пройшла хвиля протестів

Хвиля протестів через незгоду з імміграційною політикою чинної адміністрації США пройшла вихідними в американських містах.

Найбільші протести відбулися біля головних імміграційних центрів на кордоні з Мексикою, повідомляє Голос Америки.

Особливу критику викликала практика роз’єднання родин, коли після арешту за нелегальний перетин кордону батьків та дітей утримують у різних місцях.

Нагадаємо, Міністерство внутрішньої безпеки США заявило увечері суботи, що уряд возз'єднав 522 дітей мігрантів із їхніми батьками, з якими вони були роз'єднані через політику так званої "нульової терпимості" і планує возз'єднати із батьками ще 16 дітей протягом наступних 24 годин. Всього, за даними Міністерства охорони здоров’я, в тимчасових притулках після поділу сімей знаходяться 2,053 дитини.

Міністерство "працює з відповідними партнерами, щоб сприяти комунікації та роботі з метою возз'єднання кожної неповнолітньої дитини із батьками або опікунами".

Нагадаємо, вчора уряд Сполучених Штатів Америки повернув 522 дітей мігрантів їхнім батькам.

У міністерстві нацбезпеки США також повідомили, що впродовж наступних 24 годин зі своїми родинами будуть возз'єднані ще 16 дітей.