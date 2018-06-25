У Туреччині на виборах президента переміг Ердоган, – ЦВК

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини повідомив про перемогу чинного президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана на дострокових виборах президента, які відбулися у неділю, 24 червня. Про це повідомила турецька державна агенція Anadolu, передає "ЄП".

За його словами, після підрахунку 97,7% бюлетенів Ердоган здобуває перемогу на виборах. "Кількість непідрахованих голосів не вплинуть на результати виборів", - додав голова комісії Саді Гювен.

Згідно з попередніми результатами, які надає агенція Anadolu після підрахунку 99,16% бюлетенів, Ердоган здобув 52,55% голосів виборців.

Його головний опонент, лідер опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже, отримав 30,67%.

На третьому місці - лідер прокурдської партії Селахаттін Демірташ, який вів свою виборчу кампанію з в'язниці – у нього 8,09% голосів.

У ході дострокових парламентських виборів, які відбулись одночасно з президентськими, п'ять політичних партій подолали 10-відсотковий бар'єр. До слова, у Туреччині один із найвищих у світі прохідних бар’єрів.

"Партія справедливості та розвитку" Ердогана втратила більшість місць у парламентів та матиме 293 мандати (42,49%) у 600-місному парламенті. Однак блок "Народний альянс", до якого входять "Партія справедливості та розвитку та її союзницька Партія націоналістичного руху (МНР), сукупно здобули більшість та мають 53,62% голосів.

Опозиційний блок "Національний альянс", до якого входять "Республіканська народна партія", "Хороша партія" та "Партія щастя", отримав 34,04% голосів.

Прокурдська "Партія демократії народів" набрала 11,62% голосів.

Офіційній результати голосування Вища виборча комісія оголосить у п'ятницю, 29 червня.

Після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року.

Відповідно до внесених у Конституцію змін, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Також він призначатиме керівників спецслужб та армії.

Ердоган був прем'єр-міністром протягом 11 років, перш ніж стати президентом у 2014 році.

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