У Єгипті продовжили строк дії надзвичайного стану

Єгипетський парламент у неділю затвердив указ про продовження строку дії надзвичайного стану в Єгипті ще на три місяці з 14 липня 2018 року, після чого його видав президент.

Про це повідомляє Middle East Monitor.

Так, на пленарному засіданні спікер парламенту Алі Абдель Аал сказав, що декрет був схвалений після забезпечення необхідноъ більшості у дві третини голосів.

Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі видав указ, яким продовжив строк дії надзвичайного стану по всій країні ще на три місяці, починаючи з 13:00 14 липня 2018 року.

Указ був опублікований в офіційній газеті.

Указ дозволяє армії і поліції вживати необхідних заходів для боротьби з тероризмом, дбаючи про безпеку громадян і державне майно по всій країні.

Нагадаємо, надзвичайний стан у Єгипті спочатку було введено в квітні 2017 року, після того, як в результаті двох атак на церкви загинуло 47 осіб. З тих пір його продовжують кожні три місяці.