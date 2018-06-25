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Українець Черняєв став чемпіоном світу з шахів серед юніорів

25 червня, 2018 - 22:49
Фото ММСУ

З 21 по 25 червня в столиця Білорусі пройшов чемпіонат світу з шахів серед юнаків та дівчат 8-12 років, де українці здобули п’ять нагород.

Про це передає ММСУ.

Тихон Черняєв здобув двічі ставав кращим гравцем турніру – в рапіді та бліці. Титули чемпіона світу наш юний співвітчизник завоював серед спортсменів до 10 років.

Дві срібні нагороди серед шахістів 10-12 років в бліці здобули Єлизавета Марченко та Анастасія Дубовик.

Бронзовим призером змагань у бліці серед спортсменів до 8 років виборов Данило Слепчук.

Джерело: День

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