Українські дзюдоїсти вибороли 6 медалей на Кубку Європи у Словенії

У словенському Подчетртеку завершився турнір Кубку Європи. У заключний день скарбничка “синьо-жовтих” поповнилася 4-ма медалями, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України на офіційній сторінці у Facebook.

В цей день було здобуте “срібло” в Данила Гуцола, “бронза” в Олександра Міндили, Анастасії Сапсай і Василини Кириченко.

Для Данила — це вже третя європейська медаль цього сезону. Запорізький спортсмен у лютому в Софії на “European open” й на початку червня в Белграді на Континентальному кубку здобув “бронзу” у категорії до 100 кілограмів. На змаганнях у Словенії Гуцол зазнав лише однієї поразки, поступившись у фіналі росіянину Арману Адамяну, котрий у 2018-му став другим на етапі “Гран-прі” в турецькій Анталії.

У цій же вазі — до “сотні” — виступав Олександр Міндила з Харкова. “Бронза” — його перша нагорода міжнародного рівня.

У надважкій категорії серед жінок обидві представниці України піднялися на “бронзовий” щабель рейтингу.

Окрім того, до залікової сімки вдалося дійти ще чотирьом українцям. П’ятими стали Артем Харченко із Харкова (до 81 кг), Нодар Мачутадзе із Дніпра (понад 100 кг) і Наталія Смаль із Чернігова (до 70 кг), сьомими — Ігор Книш зі Львова (до 90 кг) і Юлія Гребеножко із Чернігова (до 63 кг).

Примітно, що наша Марія Буйок і Дар’я Білодід виграли “бронзу” і “золото” відповідно у попередній день змагань.

Зауважимо, що в командному заліку наша збірна посыла п’ятий рядок.