В Італії уряд заборонив рятувальникам допомагати кораблям з біженцями

Ультраправий уряд Італії дав розпорядження гуманітарним кораблям не надавати у Середземному морі допомогу кораблям із мігрантами та біженцями на борту. Про це пише The Independent.

Протягом неділі кораблі організацій, що надають допомогу мігрантам, отримали шість сигналів біди з суден з мігрантами.

Іспанська організація Proactiva Open Arms, чиї кораблі були у потрібному районі, повідомила, що їй було спеціально наказано не допомагати.

Італійські посадовці заявили, що всі судна знаходилися в лівійських водах, а отже за них мають відповідати лівійські рятувальники.

"Це правильно, що лівійська влада робить свою справу, як вона робила це протягом кількох днів без втручання і перешкоджання неурядових організацій" - заявив глава МВС Італії Маттео Сальвіні.

Нагадаємо, лідери ЄС у неділю, 24 червня, провели неофіційний саміт в Брюсселі щодо міграції, на якому не змогли напрацювати спільні рішення щодо проблеми біженців.