В Україні набув чинності закон про трансплантацію органів

В Україні 24 червня набув чинності закон № 2427-VIII "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Напередодні його опублікували в парламентському виданні "Голос України". Закон буде введено в дію з 1 січня 2019 року.

Відповідно до закону, кожна людина за життя може погодитися на посмертне донорство чи відмовитися від нього. За бажання можна зробити позначку про це у паспорті/посвідченні водія. Своє рішення можна змінювати, і чинним буде тільки останнє за датою, передає телеканал 112-Україна.

Окрім того, є можливість обрати довірену особу, яка після смерті оприлюднить згоду чи заборону потенційного донора на трансплантацію його органів.

Якщо у базах даних немає ані позиції людини з приводу посмертного донорства, ані інформації про довірену особу - запитають у подружжя померлого або в одного із близьких родичів (діти, батьки, рідні брати/сестри). Якщо таких немає - у людини, яка ховатиме померлого. У разі смерті неповнолітнього згоду на трансплантацію питатимуть у батьків або інших законних представників.

Не використовуватимуть органи людини після її смерті, якщо вона за життя виступила проти або не дозволили її родичі.

Закон забороняє вилучати анатомічні матеріали загиблих ветеранів АТО та ООС; дітей-сирот; визнаних недієздатними а також людей, особу яких не встановлено. Не зможуть використати органи загиблого, якщо нема в кого спитати дозволу, проти суд, правоохоронці або судмедексперт.

Нагадаємо, минулого тижня Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині».