Ветерани АТО втретє візьмуть участь у марафоні Морської піхоти США

Поранені в АТО українські воїни готуються до 43-го Марафону морської піхоти США, який відбудеться у Вашингтоні наприкінці жовтня.

Про це повідомляє Вадим Свириденко, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників АТО, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання, анонсуючи у Facebook прес-брифінг щодо участі української команди.

Цього року українські військові візьмуть участь у Марафоні морської піхоти США вже втретє.

Минулого року на 42-му Марафоні морської піхоти США українська команда завоювала п’ять медалей у забігу на 10 км, чотири медалі в забігу на дистанцію 42 км та одну – на ручному велосипеді. Від України в заході взяло участь 10 осіб, шестеро з яких виступали на дистанції 10 км, троє бігли 42 км, один долав відстань на ручному велосипеді.

Умови для участі у відборі до складу команди минулого року були наступні: проходження військової служби в районі АТО, наявність поранень та на момент участі у відборі пройти повний курс лікування та реаблітіації.

"Ми, в принципі, хочемо присвятити цей марафон людям, які уже не повернулись з АТО, як пам'ять про тих, хто зараз в госпіталях, щоб для них це було як стимул піднятися", – розповів учасник марафону Вадим Свириденко Голосу Америки.

Подробиці щодо складу української команди і особливостей цьогорічного марафону повідомлять на прес-брифінгу, запланованому на 27 червня.

Нагадаємо, 14 червня, в «Борисполі», журналісти «Дня» зустрічали українських ветеранів і військових, які взяли участь у міжнародних змаганнях Cateran Yomp-2018, Міжнародних змаганнях, які щороку проводяться у шотландському Единбурзі для ветеранів і військових з Європи та Сполучених Штатів, які отримали поранення.

Цього року Україна вперше брала участь у Cateran Yomp. З шести учасників п’ять — Максим Музика, Павло Мамонтов, Олексій Чушкін, Олексій Коротченко і Дмитро Фесенко — отримали «золото», один, Сергій Романовський, «бронзу». Сергій був єдиним учасником змагань з високою ампутацією, тож його перемога усіх вразила.

Читайте ексклюзивне інтерв'ю "Дня" з учасниками змагань "Переможний марш-кидок у Шотландії".