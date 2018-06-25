Війська Асада за підтримки РФ розширили наступ на півдні Сирії

Вертольоти урядових військ Сирії скинули бочкові бомби на місто Дераа у понеділок вперше за майже рік, розширивши наступ на південному заході країни.

Про це заявили повстанці і військові спостерігачі, пише Reuters, передає ЄП.

Поряд з бочковими бомбами - контейнерами з вибухівкою - вертольоти розкидають листівки, мовляв армія закликає людей "вигнати терористів, як ваші брати зробили в Східній Гуті", - повідомили джерела.

Регіон є політично чутливим через його розташування поблизу Ізраїлю і Йорданії і існування там угоди про "деескалацію", узгодженої між США, Йорданією і союзником сирійського уряду Росією.