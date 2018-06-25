Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Війська Асада за підтримки РФ розширили наступ на півдні Сирії

25 червня, 2018 - 17:12
Фото AFP / Getty Images

Вертольоти урядових військ Сирії скинули бочкові бомби на місто Дераа у понеділок вперше за майже рік, розширивши наступ на південному заході країни.

Про це заявили повстанці і військові спостерігачі, пише Reuters, передає ЄП.

Поряд з бочковими бомбами - контейнерами з вибухівкою - вертольоти розкидають листівки, мовляв армія закликає людей "вигнати терористів, як ваші брати зробили в Східній Гуті", - повідомили джерела.

Регіон є політично чутливим через його розташування поблизу Ізраїлю і Йорданії і існування там угоди про "деескалацію", узгодженої між США, Йорданією і союзником сирійського уряду Росією.

Більше новин

Лідери ЄС не домовилися про вирішення міграційного кризи
РФ поновила бомбардування в Сирії: Понад 50 вбитих
Авіація Асада скинула бочкові бомби на контрольований повстанцями сирійський район Дераа
В Ізраїлі відбувся офіційний показ "Кіборгів"
У Сирії внаслідок авіаудару загинули понад 50 бійців проурядових сил
Туреччина завдала авіаударів по курдських повстанцях в Іраку

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 