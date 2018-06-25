Військові КНДР і Південної Кореї домовились про відновлення ліній зв'язку

Військові Республіки Корея і КНДР домовилися в понеділок якомога швидше повністю відновити роботу ліній зв'язку між збройними силами двох країн з метою запобігання інцидентів на кордоні.

Про це повідомляє агентство Yonhap News з посиланням на офіційну заяву міністерства оборони Південної Кореї.

"У ході цих контактів на робочому рівні дві сторони прийшли до спільного думку, що відновлення ліній зв'язку між військовими терміново необхідно для реалізації військового розділу Пханмунджомской декларації", - наголошується в комюніке оборонного відомства Республіки Корея.

Делегації двох корейських держав очолювали офіцери у званні полковника. Це перші за сім років переговори між військовими Південної Кореї і КНДР на цьому рівні.

Робоча зустріч відбулася в понеділок у приміщенні митного управління в районі міста Падж на південь від кордону двох держав.

Республіка Корея і КНДР 14 червня провели перші за десять років військові переговори на рівні генералів. В ході зустрічі військові представники Сеула і Пхеньяна домовилися повністю відновити східну і західну військові лінії зв'язку.

Лінія комунікації між військовими Південної Кореї і КНДР на західній ділянці кордону була створена в 2002 році, на східному - в 2003. Вони дозволяють підтримувати зв'язок по телефону і факсу.