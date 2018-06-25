Виходець з України купив Королівський театр у Лондоні

Мільярдер Леонард Блаватнік, який народився в Одесі, а потім емігрував до США, придбав один із найстаріших театрів Лондона - Королівський театр Хеймаркет.

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Велика Британія є домом для багатьох найвидатніших творчих талантів у світі. Ми пишаємося тим, що є новими власниками Королівського театру Хеймаркет, і будемо продовжувати його довгу традицію досконалості", - заявив Блаватнік.

Подробиці угоди і її вартість не розголошуються.

У 1978 році 21-річний одесит Леонард Блаватнік емігрував з родиною з Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. Окрім американського, має британське громадянство.

У 1986 році він заснував свою холдингову компанію Access Industries, яка в 2011 році придбала Warner Music Group за 3,3 млрд дол.