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Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Виходець з України купив Королівський театр у Лондоні

25 червня, 2018 - 18:57
Фото The Guardian

Мільярдер Леонард Блаватнік, який народився в Одесі, а потім емігрував до США, придбав один із найстаріших театрів Лондона - Королівський театр Хеймаркет.

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Велика Британія є домом для багатьох найвидатніших творчих талантів у світі. Ми пишаємося тим, що є новими власниками Королівського театру Хеймаркет, і будемо продовжувати його довгу традицію досконалості", - заявив Блаватнік.

Подробиці угоди і її вартість не розголошуються.

У 1978 році 21-річний одесит Леонард Блаватнік емігрував з родиною з Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. Окрім американського, має британське громадянство. 

У 1986 році він заснував свою холдингову компанію Access Industries, яка в 2011 році придбала Warner Music Group за 3,3 млрд дол.

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