ЄС і НАТО посилять оборонне співробітництво, - Могеріні

Євросоюз і НАТО посилять спільну співпрацю в сфері оборони.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні після прибуття в понеділок на засідання Ради ЄС в Люксембурзі, передає прес-центр Європейської служби із зовнішніх справ.

"Ми посилимо співпрацю з НАТО ще більше, ніж зараз", - сказала вона, зазначивши, що генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн спільноти.

Крім того, за її словами, глави МЗС і Міноборони обговорять реалізацію всього пакету заходів ЄС з оборони і безпеки.

"Ми обговоримо реалізацію всього пакета з безпеки та оборони. Буде дуже інтенсивна робота", - додала Федеріка Могеріні.

Відзначимо, що в Люксембурзі проходить планова зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, в центрі уваги якої - питання безпеки. У зв'язку з цим до глав МЗС приєднаються міністри оборони країн ЄС, а також генсек НАТО Йенс Столтенберг.