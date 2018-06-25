ЄС запровадив санкції проти 11 топ-посадовців Венесуели

Рада Європейського союзу ухвалила рішення включити 11 осіб у санкційний список за порушення прав людини та порушення демократії та верховенства права у Венесуелі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради.

До списку потрапили віце-президент Венесуели з питань економіки Тарек Зайдан Ель-Айссамі Мадда, віце-президент Делсі Родрігес, кілька високопоставлених командирів венесуельської армії, глава контррозвідки та віце-президент виборчої комісії.

Вказаним особам забороняється в’їзд на території ЄС, а їхні активи у європейських країнах заморожуються.

"Це рішення слідує за висновками Ради, прийнятими 28 травня 2018 року, в яких містився заклик до додаткових цілеспрямованих обмежувальних заходів, які не зашкодять венесуельському населенню у відповідь на недавні президентські вибори, що відбулися у Венесуелі", - йдеться у повідомленні.

В ЄС вважають, що вибори у Венесуелі не були ні вільними, ні справедливими, а їхній результат не мав жодної довіри, оскільки виборчий процес не був забезпечений необхідними гарантіями демократії.

На цьому тлі ЄС також закликав провести нові президентські вибори відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів та венесуельського конституційного ладу.

Після сьогоднішнього рішення до санкційного списку ЄС загалом входять 18 венесуельських посадових осіб.

Нагадаємо, у січні ЄС запровадив санкції проти семи високопоставлених представників Венесуели.