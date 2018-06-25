За добу на Донбасі бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ: 1 військовий загинув, 4 поранені

На Донбасі минулої доби ситуація в зоні ООС залишалася контрольованою. У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, забороненої Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП, повідомляє у Facebook прес-центр штабу Операції Об’єднаних Сил.

"На Луганському напрямку бойові дії точилися в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях артилерію калібром 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Луганського та Новозванівки обстріли велися з гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.

На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Водяному. Там російські найманці вели вогонь по позиціях українських військових зі ствольної артилерії та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Позиції навколо Лебединського зазнали обстрілів з танка та 122-мм артилерійських систем. Також ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине.

Російські окупаційні війська 22 рази вдалися до прицільного вогню по позиціях сил ООС, десять з яких – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних Сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

Внаслідок активних бойових дій один український захисник загинув, ще четверо військовослужбовців зазнали поранень.

Упродовж поточної доби ворог тричі прицільним вогнем зі стрілецької зброї турбував українські підрозділи у районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку, Гнутове та Широкине – на Маріупольському. Втрат серед українських захисників немає.