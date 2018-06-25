Заява МЗС: Напад на поселення ромів у Львові викликав жах і обурення

Міністерство закордонних справ України засудило суботній напад на ромів у Львові, в результаті якого одна людина загинули і ще четверо отримали поранення.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

"Приєднуємось до спільної заяви Міністерства культури України та Секретаріату Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року та вважаємо, що останній напад на представників ромської спільноти має стати предметом негайного розгляду на засіданні цієї робочої групи за участі у ньому представників правоохоронних органів", - йдеться у заяві.

В МЗС зазначили, що останні повідомлення національної поліції про затримання підозрюваних у причетності до нападу, його організаторів, а також безпосередній контроль над слідством з боку керівництва Нацполіції і МВС дають підстави сподіватись, що ці дії, які мають ознаки злочинів, не залишаться безкарними.

"З жалем констатуємо, що останніми роками в Європі посилюються антимігрантські, антиромські настрої, що, зокрема, має наслідком дискримінацію, переслідування та злочини на ґрунті ненависті по відношенню і до ромських громад та окремих представників цього народу. Звіти авторитетних міжнародних організацій фіксують той факт, що у найбагатшому регіоні світу роми продовжують страждати від відсутності можливості забезпечити свої базові потреби та права. На жаль, Україна не є винятком, а, отже, ми маємо активно працювати над виробленням реальної загальноєвропейської політики з подолання цих негативних трендів та маємо стати її частиною", - йдеться у заяві.