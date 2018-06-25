Збройні сили України отримали нові зразки техніки (відео)

Збройні сили України отримали нові зразки техніки. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Високотехнологічне військове виробництво НВК "Іскра" базується на використанні вітчизняних комплектуючих, і колектив підприємства виготовляє, зокрема, надсучасні радіолокаційні станцій у форматі 3D", - написав він.

За його словами, ЗСУ отримали нові зразки техніки.

"Ми вже передали зразки новітньої техніки Збройним силам. Тепер вона закриватиме українське небо від ворога", - йдеться у повідомленні.