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Армія Фінляндії переходить на рослинну їжу

25 серпня, 2018 - 20:57

В їдальнях Міноборони Фінляндії з осені 2018 року побільшає вегетаріанської їжі. Тижневе меню включатиме в себе денний обсяг вегетаріанських страв. Таким чином, солдатам двічі на тиждень будуть пропонувати повністю рослинну їжу або на обід, або на вечерю. При цьому виключно вегетаріанських днів поки що не буде, передає Yle.

Риба виключається зі списку інгредієнтів вегетаріанських страв. Молочні продукти і курячі яйця дозволяється використовувати. Військовослужбовцям, серед іншого, під час вегетаріанських днів запропонують картоплю, пасту, сою і грибний протеїн.

У всіх військових частинах вже давно готують вегетаріанську і веганські їжу для тих, хто не їсть м'яса. В останні роки частка рослинних продуктів поступово збільшувалася.

"Введення обов'язкового вегетаріанського дня не пов'язане з економією коштів. Головна причина, як пояснюють в оборонних силах - це користь рослинної їжі і вплив м'ясного виробництва на зміну клімату", - наголошується у повідомленні.

Джерело: Еспресо

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