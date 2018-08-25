Авіація ЗСУ візьме участь в міжнародному авіаційному показі у Польщі

Українська військова авіація візьме участь в міжнародному авіаційному показі International Airshow-2018, яке відбудеться в Польщі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

"У період з 24 до 27 серпня військова авіація Повітряних сил Збройних сил України візьме участь в міжнародному авіаційному показі International Airshow 2018 з нагоди святкування 100-ї річниці з дня створення Збройних сил Республіки Польща, який відбудеться на авіаційній базі Радом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на шоу виступлять екіпажі літаків Су-25УБ, Су-27УБ та Ан-26. Очолить українську делегацію перший заступник командувача повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Аркадій Вашутін.

"На авіаційній базі Радом відбудеться презентація авіаційної техніки Збройних сил України та демонстрація її можливостей в повітрі і наземному показі, що в цілому сприятиме підтримці іміджу Збройних сил України на міжнародному рівні", - зазначив Вашутін.