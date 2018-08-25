Баржа з херсонськими кавунами та динями прибула на Київщину

Близько 500 тонн херсонських кавунів та кілька тонн динь сьогодні прибули до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області. Про це повідомляє "112 Україна".

За прогнозами, за кілька годин кавуни та дині будуть у столиці. Під Київ вони прибули на баржі прямо на розвантажувальний термінал, вже почалося їх розвантаження. До столиці вантаж буде доставлений на автомобілях - таким чином херсонські фермери мають намір здешевити продукт.

Баржа з Херсонської області була відправлена до Києва ввечері 21 серпня. Кавуни були куплені у місцевих фермерів. Також очікується, що цьогоріч буде здійснено ще одне таке перевезення.