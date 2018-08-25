Черкаси встановили "найфутбольніший" національний рекорд

На Черкаському стадіоні за добу понад 20 футбольних команд забили 218 голів. Так у Черкасах на День Незалежності встановили національний рекорд з найтривалішого в Україні безперервного футбольного матчу з довільною заміною гравців, що пройшов в рамках спортивного фестивалю - «Твоя сила – твоя незалежність».

Відкрили найдовший футбольний матч 23 серпня у День Прапора України об 19 годині, а завершили у той же час - 24 серпня. Взяти участь із встановлення рекорду міг будь-хто охочий, попередньо зареєструвавшись. У поєдинках за перемогу боролися представники із різних установ і організацій Черкащини, інших регіонів України. Символічно, гравці були розділені на дві великі команди: «сині» і «жовті», по завершенню рекорду обидві набрали однакову кількість забитих голів – по 109 кожна.

Так, долучилися до гри представники Черкаської міської ради, представники бізнесу, громадських організацій, комунальні та державні підприємства Черкаської області, школярі, інші охочі.

Як зазначив один з організаторів фесту, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрій Ботнар, цим футбольним матчем Черкаси намагатимуться привернути увагу всіх українців до спортивного способу життя і стати одним зі спортивних міст України. «Сподіваюсь, що відтепер День Незалежності у Черкасах буде асоціюватись зі спортом і кожен з нас відчує, що його сила – це його незалежність»,- звернувся до гравців та жителів Черкас після встановлення рекорду Юрій Ботнар.

Останній поєдинок між командами був запеклим, незважаючи на те що деякі гравці вже були втомлені й брали участь у грі вже не вперше за добу.

«Оскільки без цифр рекорду не буває, то хочу оголосити вам, що за добу у грі взяло участь 1174 спортсмени. Я пишаюсь вами»,- з такими словами представник національного реєстру рекордів України Олексій Янкович вручив обом капітанам команд: міському голові Черкас Анатолію Бондаренку та директору КП «Центральний стадіон» м. Черкаси Юрію Гончарову сертифікати, що засвідчують встановлення рекорду.

Кубком нагородили гравця, який забив на полі сотий гол, Владислава Міхно. Відзначили найменшого і найстаршого гравців: восьмирічного Олександра Дорошенка та сімдесятдвохрічну вчительку з фізкультури Наритнік Любов Карпівну. Протягом усієї гри патріотичними чашками із символами незалежності України нагородили понад 50 найактивніших гравців від голови федерації футболу у Черкаській області.

По завершенню матчу з футбольного поля у небо злетів м’яч, викладений із повітряних кульок, а далі на гостей чекали концерти у виконанні українських гуртів.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси