День авіації України: Порошенко і Гройсман привітали працівників галузі

Президент України Петро Порошенко привітав працівників галузі з Днем авіації України.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щиро вітаю вас зі святом. Легких крил та безхмарного вам неба над головою!", - побажав Президент.

Він зазначив, що від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки сучасним підкорювачам неба і їхній щоденній роботі Україна входить до когорти провідних авіаційних держав світу, наголосив Порошенко.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман від імені уряду також привітав українських авіаторів з професійним святом, передає Урядовий портал.

"Від імені уряду та від себе особисто вітаю з професійним святом – Днем авіації України! ... Бажаю всім міцного здоров’я, нових професійних досягнень та мирного неба!" - йдеться у привітанні.

Прем'єр зазначив, що авіаційна галузь є важливим сектором національного господарства, а авіаційне будівництво – окрасою та гордістю української промисловості. Він наголосив, що протягом кількох останніх років вітчизняна авіація демонструє динамічний розвиток як результат прийнятих урядом рішень, спрямованих на реформування та модернізацію сфери. Здійснення ряду заходів у галузі пасажирських авіаперевезень сприяло процесу лібералізації ринку та відкриттю українського неба для багатьох авіакомпаній, які раніше не були допущені до польотів з українських аеропортів. Поява в Україні відомих та нових бюджетних авіаперевізників нарешті дала можливість кардинально знизити вартість польотів для українських громадян та подорожувати у будь-які куточки Європи та світу.

Гройсман запевнив, що політика уряду спрямована на подальшу демонополізацію та лібералізацію ринку і впровадження європейської моделі «відкритого неба».

"Наше завдання – доступна і комфортна цивільна авіація для громадян України не лише на міжнародних маршрутах, а і у внутрішньому сполученні. Розвинута авіаційна галузь є важливою складовою національної транспортної системи, що впливає на інтенсивність економічного життя цілої країни та її окремих регіонів. Значне зростання пасажиропотоків в українських аеропортах та збільшення їх прибутку, збільшення кількості українців, які подорожують літаками, свідчить про те, що ми рухаємося у вірному напрямі", - підкреслив прем'єр.

Він також наголосив, що в умовах воєнного конфлікту на сході нашої країни важливим є розвиток галузі військової авіації. Впровадження стандартів НАТО та приведення українського війська у відповідність з вимогами Альянсу стосується також модернізації зазначеної сфери.

"Важливо, що вітчизняна авіаційна промисловість здатна забезпечити армію найбільш сучасною технікою воєнного призначення. Традиції авіаційної промисловості України, наші досягнення та рекорди у цій галузі дають змогу з упевненістю дивитися у майбутнє та очікувати подальшого розвитку авіабудівного сектору", - вважає Гройсман.

Він висловив подяку всім працівникам авіації та авіабудування за висококваліфіковану працю і наголосив, що унікальний досвід і фаховий рівень українських авіаторів дозволяють виконувати найскладніші завдання з реформування і модернізації галузі.

День авіації відзначається в Україні в останню суботу серпня.