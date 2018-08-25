Еквадор відкрив гуманітарний коридор для мігрантів з Венесуели

Влада Еквадору оголосила про створення гуманітарного коридору для того, щоб венесуельські мігранти могли добиратися у Перу та інші країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Мауро Тосканіні, передає агентство AFP.

"35 автобусів в даний момент рухаються по гуманітарного коридору", - заявив він.

Як інформує ЗМІ, більшість громадян Венесуели прибувають до Еквадору, щоб через цю країну потрапити в інші південноамериканські держави - Перу, Болівію, Чилі, Аргентину. Автобуси перевозитимуть мігрантів від кордону з Колумбією до кордону з Перу, йдеться в повідомленні.

Довжина гуманітарного коридору - близько 800 км, на ньому буде встановлено сім контрольних поліцейських пунктів.

Нагадаємо, останнім часом Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу. В країні гіперінфляція, девальвація національної валюти, дефіцит товарів першої необхідності, брак ліків. Громадяни Венесуели масово покидають країну.