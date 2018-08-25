Жива людина завжди складніша й дорожча за всі наймудріші писання й відповіді.
Павло Загребельний, український письменник, сценарист, журналіст, громадський діяч

Еквадор відкрив гуманітарний коридор для мігрантів з Венесуели

25 серпня, 2018 - 12:43
Фото: Reuters

Влада Еквадору оголосила про створення гуманітарного коридору для того, щоб венесуельські мігранти могли добиратися у Перу та інші країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Мауро Тосканіні, передає агентство AFP.

"35 автобусів в даний момент рухаються по гуманітарного коридору", - заявив він.

Як інформує ЗМІ, більшість громадян Венесуели прибувають до Еквадору, щоб через цю країну потрапити в інші південноамериканські держави - Перу, Болівію, Чилі, Аргентину. Автобуси перевозитимуть мігрантів від кордону з Колумбією до кордону з Перу, йдеться в повідомленні.

Довжина гуманітарного коридору - близько 800 км, на ньому буде встановлено сім контрольних поліцейських пунктів.

Нагадаємо, останнім часом Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу. В країні гіперінфляція, девальвація національної валюти, дефіцит товарів першої необхідності, брак ліків. Громадяни Венесуели масово покидають країну.

Більше новин

Папа Римський вперше за 39 років відвідав Ірландію
Лідери ЄС не дійшли згоди щодо долі мігрантів у Середземному морі
Ломаченку вручили пояс чемпіона за версією The Ring
Винищувач Британії вдруге за тиждень перехопив літак РФ над Чорним морем
Фріланд відвідає Україну з робочим візитом
Україна і Британія планують почати спільне виробництво зброї

Новини партнерів

Loading...