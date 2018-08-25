Генсек ООН готовий сприяти відновленню миру в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш готовий сприяти відновленню миру в Україні.

Про це повідомила місія України в ООН на офіційній сторінці у Тwitter.

Генеральний секретар ООН @antonioguterres привітав Президента @poroshenko з Днем незалежності України. "Підтверджую готовність докладати активних зусиль з метою відновлення миру, спонукання до економічного розвитку та забезпечення дотримання прав людини", – зазначив очільник ООН pic.twitter.com/f1B1XiM2Hd

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 августа 2018 г.

"Підтверджую готовність докладати активних зусиль для відновлення миру, спонукання до економічного розвитку і забезпечення дотримання прав людини", - зазначив глава ООН.

Крім того, А.Гутерреш направив главі української держави Петру Порошенку привітання з Днем Незалежності.