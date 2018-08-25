Кремль близький до вирішення питання про долю Сенцова, - ЗМІ

Кремль близький до вирішення питання про долю українського політв'язня Олега Сенцова, який понад сто днів тому оголосив безстрокове голодування.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив російський журналіст і політичний оглядач Костянтин Еггерт.

"Проблема Олега Сенцова буде розв'язана Кремлем найближчим часом, повідомило мене надійне західне дипломатичне джерело", - написав оглядач.

У коментарі радіо "Коммерсант" він пояснив, що за останні 24 години два незалежні один від одного джерела у західних дипломатичних колах підтвердили, що такі розмови ведуться. "Я можу тільки припустити, що це наслідки зустрічі Володимира Путіна і Ангели Меркель минулого тижня у Німеччині", - додав Еггерт.

Водночас він уточнив, що "очевидно, що йдеться швидше про позитивне рішення, тобто про якусь форму звільнення Сенцова".

Журналіст переконаний, що рішення буде політичним. "Якщо Кремль захоче, щоб Сенцов був вільний, він буде вільний. Інформація, що його ось-ось звільнять, з'являється не вперше. І вона попередні рази виявлялася невірною та не відповідала дійсності. Проте цього разу, мені здається, саме через те, що різні джерела про це повідомляють, можливо, дійсно, якась практична робота вже проводиться", - додав Еггерт.