Лідери ЄС не дійшли згоди щодо долі мігрантів у Середземному морі

Лідери країн ЄС не змогли досягти згоди у питанні нелегальних мігрантів під час неформальної зустрічі в Брюсселі вчора, 24 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що учасники зустрічі намагалися перш за все узгодити "структурні рішення" для кораблів, які рятують біженців в акваторії Середземного моря. Особливо нагальним є питання 150 мігрантів, які перебувають на борту судна Diciotti в порту на Сицилії.

Джерела агентства в дипломатичних колах повідомили, що Італія була особливо наполегливою щодо швидкого рішення з цього питання, але угоди по Diciotti такі і не було досягнуто.

Зазначається, що у п'ятницю Італія погрожувала припинити переказ коштів до ЄС, якщо інші країни не збираються брати людей з судна Diciotti.

“Відсутність рішень під час цієї зустрічі свідчить про те, що Європа не змогла продемонструвати солідарність і збільшила прірву між словами і вчинками, яка іноді "переростає в лицемірство", - написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Він пообіцяв, що уряд Італії прийме це до відома під час своїх подальших дій по "усіх питаннях" у відносинах з ЄС.