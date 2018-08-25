Маск відмовився від приватизації Tesla

Більшість акціонерів не підтримали ідею про приватизацію компанії. Компанія Tesla залишиться відкритим акціонерним товариством.

Про це йдеться у заяві засновника компанії Ілона Маска на офіційному сайті.

Американський мільярдер Ілон Маск відмовився від викупу акцій виробника електрокарів Tesla і перетворення її на приватну компанію

Зокрема, Маск заявив, що інвестори переконали його відмовитися від викупу акцій Tesla, тому компанія залишиться публічною. Таке рішення Маск прийняв, грунтуючись на відгуках акціонерів, у тому числі інвесторів, які заявили йому, що у них є внутрішні правила, що обмежують можливість їх перебування у приватній компанії.

"Ілон повідомив правлінню Tesla, що після того, як він виконав цю роботу і розглянув всі фактори, він вважає, що найкращий шлях - в тому, щоб більше не займатися угодою по перетворенню Tesla на приватну компанію", - пояснив один з членів ради директорів.