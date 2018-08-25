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Павло Загребельний, український письменник, сценарист, журналіст, громадський діяч

Меркель назвала Азербайджан важливим партнером у диверсифікації енергопостачання

25 серпня, 2018 - 18:34
Фото Reuters

Німеччина розглядає Азербайджан як важливого партнера в диверсифікації енергопостачання. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в суботу в Баку в ході економічного круглого столу, в якому взяв участь також президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Укрінформ.

«Азербайджан є важливим партнером в диверсифікації нашого енергопостачання в рамках Європейського Союзу. Тому відкриття Південного газового коридору є хорошим посланням», - сказала Меркель.

Раніше радники Меркель говорили про те, що Берлін має великий інтерес до запущеного 29 травня проекту Південний газовий коридор (ПГК), по якому газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз через Грузію і Туреччину піде в Європу.

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