Меркель назвала Азербайджан важливим партнером у диверсифікації енергопостачання

Німеччина розглядає Азербайджан як важливого партнера в диверсифікації енергопостачання. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в суботу в Баку в ході економічного круглого столу, в якому взяв участь також президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Укрінформ.

«Азербайджан є важливим партнером в диверсифікації нашого енергопостачання в рамках Європейського Союзу. Тому відкриття Південного газового коридору є хорошим посланням», - сказала Меркель.

Раніше радники Меркель говорили про те, що Берлін має великий інтерес до запущеного 29 травня проекту Південний газовий коридор (ПГК), по якому газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз через Грузію і Туреччину піде в Європу.