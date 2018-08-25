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На острові Манам у Папуа Новій Гвінеї почалося виверження вулкана, людей евакуюють

25 серпня, 2018 - 17:40

На острові Манам, що належить Папуа Новій Гвінеї, розпочалося виверження вулкана, в результаті чого близько 2000 людей були змушені залишити домівки. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Центр боротьби з надзвичайними ситуаціями.

"Три села на Манамі розташовані на шляху лави, тому жителі змушені були евакуюватися у безпечніше місце", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що острів Манам завширшки лише 10 кілометрів. Біля вулкана проживають близько дев'яти тисяч осіб.

Вулканічна обсерваторія Рабаула повідомила, що виверження розпочалося о 6 годині за місцевим часом, вулкан викинув стовп попелу на 15 км над рівнем моря. Викиди попелу були такими потужними, що ламали дерева.

Найбільш постраждалими районами є Балау і Кулугума, через погану видимість внаслідок розлітання попелу люди мусять пересуватися з ліхтарями.

Постраждалих чи загиблих у результаті виверження вулкана не зафіксовано, однак уряд закликає не наближатися до небезпечної зони. Активна фаза виверження завершилася, проте очікується, що все може повторитися.

Також було випущено попередження щодо небезпечності польотів над островом.

Джерело: Еспресо

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