На Сицилії прокинувся найвищий та найактивніший вулкан Європи

На італійському острові Сицилія знову прокинувся найвищий та найактивніший вулкан Європи - Етна. Про це повідомляє ABC News.

"Національний інститут геофізики та вулканології Італії повідомляє, що вулкан, який прокинувся спочатку наприкінці липня, перейшов в більш активну дію в четвер увечері, випускаючи ріки палаючої лави на майже 150 метрів вверх", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю вулкан викинув стовп попелу в повітря над кратером на кілька сотень метрів.

На даний момент інформації про евакуацію жителів поблизу вулкана немає.

Як відомо, Етна є діючим андезито-базальтовим стратовулканом на острові Сицилія висотою за різними даними від 3326 до 3350 метрів. Його висоту важко вказати точно, тому що вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Площа підошви вулканічної споруди становить близько 1250 кв. км.