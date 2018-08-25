ОБСЄ відвідала екіпаж затриманого у Херсоні танкера РФ "Механік Погодін"

Делегація місії ОБСЄ відвідала екіпаж затриманого в Херсоні російського танкера "Механік Погодін".

Про це повідомляє прес-служба компанії-власника судна на офіційному сайті.

"За день до того на причал, до місця швартування судна, нарешті змогла потрапити делегація місії ОБСЄ і поставити екіпажу питання про здоров'я і умови життя. Запрошення капітана піднятися на борт судна інспектори ОБСЄ не прийняли, так як їх мандат поширюється тільки на територію України", - йдеться в повідомленні.

Також в повідомленні зазначено, що екіпаж забезпечений усіма необхідними продуктами харчування і медикаментами, у моряків є можливість залишати в разі необхідності судно, а також в будь-який час зв'язуватися з родичами і близькими. Танкер повністю готовий до відплиття і знаходиться біля причалу в очікуванні дозволу на відхід.