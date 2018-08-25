Похорон екс-генсека ООН Кофі Аннана відбудеться у вересні в Гані

Екс-генсек ООН і лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан буде похований в Гані в вересні.

Про це повідомили в п'ятницю західні ЗМІ з посиланням на заяву президента країни, передає агентство Інтерфакс-Україна.

За словами президента Гани Нани Акуфо-Аддо, який в п'ятницю зустрівся з родиною К.Аннана, поховають екс-генсека 13 вересня.

"Кофі Аннан був одним з найвидатніших людей свого покоління. Він був як старший брат", - заявив президент Гани.

"Це буде велика подія для нашої країни. Я очікую, що багато лідерів її відвідають", - додав він.

К.Аннана поховають на кладовищі в столиці Гани Аккрі.

Як повідомлялося, К.Аннан пішов з життя 18 серпня у віці 80 років.

Усе своє життя він присвятив роботі в Організації Об'єднаних Націй. Обіймав посаду генерального секретаря ООН з 1997 до 2006 року, а з 24 лютого до 31 серпня 2012 року був спеціальним посланником ООН і ЛАД в Сирії для врегулювання конфлікту. Крім цього, в 2011 році Аннан отримав Нобелівську премію. Останні роки свого життя він провів у Женеві.