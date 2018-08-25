Поліція перевіряє всі поїзди, які слідують територією Луганської області

Поліцейські почали перевіряти всі пасажирські поїзди, які слідують територією Луганської області. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Це пов'язано із заходами, спрямованими на недопущення вивезення зброї і наркотиків з району проведення ООС до інших регіонів. Службу в поїздах несуть бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи та співробітники батальйону "Скіф".

"Підвищені превентивні заходи спрямовані на забезпечення безпеки громадян, які пересуваються залізничним транспортом, а також на блокування незаконних перевезень зброї, бойових припасів та вибухівки, попередження злочинів та нещасних випадків з їх використанням", - йдеться в повідомленні.

У поліції просять з розумінням поставитися до незручностей, пов'язаних з перевірками.

Як відомо, Україна не має залізничного сполучення з окупованими територіями Донбасу. Потяги в Донецькій та Луганській областях курсують виключно в межах підконтрольної Україні території.