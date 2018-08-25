Санкції США проти РФ у справі про отруєння Скрипаля запрацюють 27 серпня

Американські санкції проти РФ у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії вступають в силу 27 серпня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Федеральний реєстр США.

"Накладені США санкції проти Росії, пов'язані з отруєнням нервово-паралітичною речовиною у Британії, набудуть чинності у понеділок", - йдеться у повідомленні.

Вашингтон вводить обмежувальні заходи щодо іноземної фінансової допомоги, зокрема надання кредитів, та продажу зброї. Вводиться заборона експорту важливих для безпеки товарів і технологій. США також припиняють поставки в Росію продукції військового призначення, експорт оборонних послуг і товарів і технологій, потрібних для національної безпеки.

Нові санкції залишатимуться в силі щонайменше рік.

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Як повідомлялося раніше, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції в Києві заявив, що санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації діятимуть до того моменту, допоки не зміниться поведінка Росії у світі.

Нова хвиля санкцій США проти Росії через застосування нею нервово-паралітичної речовини “Новічок” у Великій Британії проводитиметься у два етапи, але водночас матиме винятки.

На першому етапі запроваджується заборона на всі товари чи технології, які контролюються Міністерством торгівлі США відповідно до Правил експортного адміністрування.

Другий етап передбачає посилення обмежень, якщо Росія впродовж 90 днів не виконає низку вимог щодо хімічної і бактеріологічної зброї.

Нагадаємо, колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними у Солсбері і потрапили до лікарні із отруєнням невідомою речовиною 5 березня. Речовину ідентифікували як "Новічок". В Організації із заборони хімічної зброї дійшли висновку, що влада Великої Британії правильно ідентифікувала речовину, якою були отруєні Скрипалі, і підтвердили російське походження "Новічка".

У серпні Держдепартамент США оголосив про запровадження нових обмежень у зв'язку з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. США посилаються на закон 1991 року, що вимагає прийняття відповідних та ефективних санкцій проти будь-якої країни, яка використовувала хімічну зброю.