США скасовує допомогу Палестині розміром $200 млн

Уряд США оголосив про скасування раніше наміченої допомоги Палестинською територіям. Про це в суботу, 25 серпня 2018 року, повідомляє AFP.

Сума в $200 млн, що призначалася для гуманітарних програм на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа, буде перенаправлено для виконання інших проектів, "відповідають національним інтересам США".

Як передає RFI, представник "Організації визволення Палестини" Ханан Ашраві вже заявив, що "США вдається до дешевого шантажу, як до політичного інструменту, але палестинський народ не дозволить себе залякати і не поступиться".