Статую Христа у Ріо-де-Жанейро підсвітили кольорами українського прапору

У День Незалежності України статую Христа-Спасителя на горі Корковаду у серці Бразилії, Ріо-де-Жанейро, підсвітили кольорами українського прапору.

Про це повідомило посольство України у Бразилії на офіційній сторінці у Тwitter.

Як відзначили дипломати, подібна акція відбувається уже вп'яте.

"П‘ятий рік поспіль в День Незалежності України Христос Іскупитель в Ріо-де-Жанейро підсвічується в наші кольори на знак солідарності з Україною та українським народом", - йдеться у повідомленні.