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У Бельгії затримали партію кокаїну вагою в 2 тонни в упаковках з логотипами "Єдиної Росії"

25 серпня, 2018 - 16:46
Фото: HNL

У порту бельгійського Гента поліція затримала партію кокаїну вагою в 2 тонни. Як повідомляє VRT, наркотики були заховані у трьох контейнерах, які прибули з Бразилії на кораблі.

Брикети з наркотиками було марковано логотипом російської політичної партії "Єдина Росія".

"Всього було задіяно понад 1900 пакетів, які разом важили близько двох тонн", - повідомив федеральний прокурор.

Ринкову вартість знайдених наркотиків оцінюють у 56 мільйонів євро. Затримана партія стала найбільшою в історії Гента.

Нагадаємо, 22 серпня в Аргентині спалили 362 кг кокаїну, виявлені в березні 2018 року в посольстві Російської Федерації.

У Росії заявляли, що партія кокаїну, виявлена в одному з будинків посольства, належала співробітникові дипмісії з технічного складу, який до того моменту вже завершив відрядження.

Джерело: 112 Україна

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