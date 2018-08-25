У Чилі суд постановив заарештувати майно спадкоємців Піночета

Чилійський суд постановив заарештувати майно, що належить спадкоємцям колишнього диктатора Аугусто Піночета, на загальну суму в 1,6 млн доларів в рамках вироку у справі про незаконне збагачення.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в п’ятницю, передає агентство Assosiated Press.

Згідно з документом, під арешт потрапляє майно, “яке належало Аугусто Хосе Рамону Піночету або одній з його компаній на загальну суму 1 621 554,46 доларів”.

На думку суду, вдова Піночета Лусія Іріарт і інші спадкоємці не можуть розраховувати на збереження майна в їх розпорядженні “на підставі того, що вони знали про незаконне походження коштів, власниками яких вони ставали”.

Суд також підтвердив вердикт щодо військових у відставці, визнаних винними в розкраданні бюджетних коштів. Габріель Маріо Вергара Сіфуентес, Хуан Рікардо Мак-Лін Вергара і Еухеніо Фернандо Кастільо Кадіс були засуджені до чотирьох років.

Колишній диктатор помер в грудні 2006 року в віці 91 року, перебуваючи під домашнім арештом. Його звинувачували в порушеннях прав людини за часів військового режиму, а також податкові злочини, за допомогою яких йому вдалося заволодіти статком на суму приблизно в 21 млн доларів. У 2004 році стало відомо про існування його таємних рахунків у вашингтонському банку Riggs та інших іноземних фінансових установах. У зв’язку з цим колишній генерал був позбавлений недоторканності, якою володів як екс-глава держави, і повинен був постати перед судом за звинуваченням в незаконному збагаченні.