У Десантно-штурмових військах ЗСУ створили комендатуру десантного забезпечення

В одній із окремих частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України створили новий підрозділ - комендатуру десантного забезпечення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

"Для виконання певних завдань, в одній із окремих військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України сформована комендатура десантного забезпечення. До її складу входить відділення десантного забезпечення. Завдання цього колективу полягають в «інфільтрації» передових груп повітряним шляхом в конкретний район місцевості, проведення метеорозвідки, розвідки площадки приземлення, прийому основних сил десанту тощо", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в ДШВ, особовий склад з відповідним спорядженням виконуватиме стрибки з парашутом типу «Крило» зі значних висот, у різних метеоумовах, у нічний або денний час, з літаків або вертольотів.

Також на базі даного підрозділу в перспективі буде сформована парашутна команда Десантно-штурмових військ. І ці спортсмени-парашутисти прийматимуть участь у престижних змаганнях, різних заходах, показових виступах тощо.

Крім того, безпосередніми завданнями можуть бути пошуково-рятувальні операції.

Як зазначив заступник командувача Десантно-штурмових військ — начальник повітрянодесантного управління полковник Юрій Галушкін, — підготовка спеціалістів на ці посади буде відбуватися в Україні, за програмою курсу AFF (Accelerated Free Fall), яка була розроблена Кеннетом Колеманом для проведення інтенсивного та індивідуального навчання людей, які хочуть займатися парашутним спортом. Дана програма є найбільш безпечною, і тому широко відома в світі.

Після закінчення навчання Accelerated Free Fall парашутист зможе виконувати повороти в повітрі, передні і задні сальто, демонструвати вміння пересуватися у вільному падінні в потрібному напрямку. Безпосередньо будуть вивчаються заходи безпеки і дії в особливих випадках, вміння орієнтуватися в повітрі поряд з іншими парашутистами, здійснювати приземлення в заданий квадрат з точність до метра.

Для інформації щодо проходження служби в даному підрозділі бажаючі можуть звертатися за номером 063-746-70-59.