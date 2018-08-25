У Генуї призупинили роботу з ліквідації аварії мосту

В італійській Генуї роботи з ліквідації наслідків обвалення мосту припинять на 24 години через погіршення погодних умов.

25 серпня у регіоні прогнозують сильний вітер і дощ.

Про це 24 серпня оголосив губернатор області Лігурія Джованні Тоті, передає телеканал Rai News 24.

За його словами, компанія Autostrade per l'italia, яка була оператором мосту, у найближчий тиждень представить план повного розбору і реконструкції його частини.

«Продовжую вірити, що роботи з повного розбору і реконструкції триватимуть рік», — зазначив губернатор.

Нагадаємо, 14 серпня в Генуї обвалилася частина автомобільного мосту: впали близько 40 автомобілів, внаслідок чого загинули 43 особи.

Італійський уряд наступного дня запровадив режим надзвичайного стану в Генуї терміном на рік, що дасть змогу виділити зі спеціального фонду надзвичайних ситуацій перші кошти на подолання наслідків катастрофи - п'ять мільйонів євро.

Розпочато розслідування щодо компанії Autostrade per l'Italia, яка обслуговувала міст.

Міст Моранді побудували наприкінці шістдесятих років минулого століття. Останнім часом на споруді проводилися ремонтні роботи.

За даними МЗС України, наших громадян немає серед загиблих. Водночас двоє українців були травмовані.