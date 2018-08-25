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У лавах ЗСУ служать більше 55 тисяч жінок, - Порошенко

25 серпня, 2018 - 19:15
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

У лавах Збройних Сил України служать і працюють більше 55 тис. жінок. Про це написав у Facebook Президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні у лавах Збройних Сил України проходять службу і працюють більше 55 тисяч жінок. Із них 25 тисяч – військовослужбовці ЗСУ", - зазначив Президент.

Він нагадав, що напередодні, 24 серпня, під час військового параду до Дня Незалежності Хрещатиком вперше крокував окремий парадний розрахунок майбутніх офіцерів із військовослужбовців-жінок. Ці чарівні захисниці України – курсантки Військового інституту КНУ ім. Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут.

Джерело: День

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