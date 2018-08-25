Жива людина завжди складніша й дорожча за всі наймудріші писання й відповіді.
Павло Загребельний, український письменник, сценарист, журналіст, громадський діяч

У Львові поховають загиблого на сході Мар’яна Найду

25 серпня, 2018 - 17:55
Фото «Дню» надали у Львівській міськраді

Церемонія прощання із старшим солдатом відбудеться завтра, 26 серпня.

Мар’ян загинув 23 серпня неподалік села Кримське, що на Луганщині, під час виконання бойового завдання.

Охочих віддати останню шану 21-річному бійцю батальйону «Айдар» просять о 12.00 прийти до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Чин похорону заплановано на 13.45 – на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань №76.

Мар’ян Володимирович Найда народився 13 квітня 1997 року у Львові. Закінчив навчальний комплекс «Провесінь». Далі вчився в автодорожньому коледжі та Технічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка».

У 18 років пішов добровольцем у батальйон «Донбас». З серпня 2015-го  до вересня 2016-го перебував на військовій службі у Національній гвардії України (військова частина 3057, Маріуполь). З лютого 2017 року проходив службу за контрактом у Збройних силах України.

Не дочекалися з війни Мар’яна мама та молодший брат.

Спочивай з Богом, хлопчику. Вічная тобі пам'ять.

Щирі співчуття рідним.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Джерело: День

Більше новин

Санкції США проти РФ у справі про отруєння Скрипаля запрацюють 27 серпня
У лавах ЗСУ служать більше 55 тисяч жінок, - Порошенко
Україна оскаржила рішення СОТ у спорі з РФ про мита на добрива
У Москві затримали активістку з плакатом на підтримку Сенцова
Винищувач Британії вдруге за тиждень перехопив літак РФ над Чорним морем
Кінематографісти Чехії та Словаччини вимагають звільнити Сенцова

Новини партнерів

Loading...