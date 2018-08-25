У Львові поховають загиблого на сході Мар’яна Найду

Церемонія прощання із старшим солдатом відбудеться завтра, 26 серпня.

Мар’ян загинув 23 серпня неподалік села Кримське, що на Луганщині, під час виконання бойового завдання.

Охочих віддати останню шану 21-річному бійцю батальйону «Айдар» просять о 12.00 прийти до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Чин похорону заплановано на 13.45 – на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань №76.

Мар’ян Володимирович Найда народився 13 квітня 1997 року у Львові. Закінчив навчальний комплекс «Провесінь». Далі вчився в автодорожньому коледжі та Технічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка».

У 18 років пішов добровольцем у батальйон «Донбас». З серпня 2015-го до вересня 2016-го перебував на військовій службі у Національній гвардії України (військова частина 3057, Маріуполь). З лютого 2017 року проходив службу за контрактом у Збройних силах України.

Не дочекалися з війни Мар’яна мама та молодший брат.

Спочивай з Богом, хлопчику. Вічная тобі пам'ять.

Щирі співчуття рідним.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів