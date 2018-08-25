У Москві затримали активістку з плакатом на підтримку Сенцова

Російський політик Леонід Гозман і правозахисник Сергій Шаров-Делоне затримані на Красній площі в Москві, коли намагалися розгорнути плакат на згадку про "Демонстрацію сімох" 1968 року. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Обидвох затриманих відвезли в ВВС "Китай-город", - говориться в повідомленні.

Наголошується, що пізніше поліцейські також забрали внучку учасниці "Демонстрації сімох" Наталії Горбаневської Ганну Красовицьку, що стояла з плакатом на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який тримає голодування в російській колонії.

Плакати поліцейські відібрали.

Сергій Шаров-Делоне - двоюрідний брат Вадима Делоне, що брав участь в акції, що відбулася 50 років тому акції на знак протесту проти придушення Празької весни. На сьогоднішньому заході також був присутній учасник "Демонстрації сімох" Павло Литвинов і ще кілька десятків людей.

Повідомляється, що на Красній площі в ці дні проходить щорічний військово-музичний фестиваль "Спаська башта". Його охороняють поліція і бійці Росгвардії.

За останні десять років у Росії кілька разів затримували учасників акцій на згадку про "Демонстрацію сімох". 24 серпня 2008 року міліція розганяла на Красній площі акцію "День народження свободи". 25 серпня 2013 року поліцейські затримали 10 з 12 демонстрантів. У серпні 2016 року четверо учасників акції "За нашу і вашу свободу" відвезли у відділення поліції, а пізніше оштрафували.