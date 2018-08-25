У Москві затримали Навального, будуть судити за мітинг 28 січня, - прес-секретар

Затриманого сьогодні у Москві Олексія Навального арештували у рамках протоколу від 31 січня 2018 року. До політика не пускають захисників. Про це повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter.

"Подали скаргу до УВС по ПАО (Південний адміністративний округ Москви - ред.) на те, що у Данилівський не пускають захисників. В УВС по ПАО ні про який план «Фортецю» не знають", - написала Ярмиш.

Вона поінформувала, що Навального затримали в рамках протоколу від 31 січня 2018.

"Тобто, мабуть, за мітинг 28 січня, по якому суду так і не було тоді", - зазначила прес-секретар.

За словами Ярмиш, суд попередньо призначили на понеділок. Навальний залишається в ОВС.

Також вона повідомила, що при затриманні ОМОНівці пошкодили політику руку, підозра на перелом пальця.

Раніше прес-секретар писала, що до Навального, який доставлений до ОВС «Данилівське», захисника не допускають, посилаючись на план «Фортеця».

Нагадаємо, сьогодні вдень Олексія Навального затримали у Москві біля під'їзду його будинку, правоохоронці не пояснили причин затримання.

23 серпня Навальний провів прямий ефір на своєму каналі на Youtube, в якому розповідав про мітинг проти зміни пенсійного законодавства, призначеного на 9 вересня.

У травні Навального заарештували на 30 діб за акцію "Він нам не цар" перед інавгурацією президента Володимира Путіна.