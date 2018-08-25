У США представники найбільших технологічних компаній обговорять боротьбу з дезінформацією напередодні виборів

Представники близько 10 найбільших технологічних компаній світу, таких як Facebook і Twitter зберуться в п'ятницю на зустріч з підготовки до проміжних виборів в США.

Про це повідомило видання BuzzFeed, у розпорядження якого потрапив лист голови підрозділу Facebook з політики в сфері кібербезпеки Натаніель Глейхер, у якому вона запрошує представників близько десяти компаній, в тому числі Google, Microsoft і Snapchat зібратися в штаб-квартирі компанії Twitter у Сан-Франциско, пише Business Insider.

"Як я вже говорив деяким з вас протягом останніх декількох тижнів, ми мали намір організувати бесіду в продовження обговорень в нашій сфері з інформаційних операцій, захисту виборів та роботи, яку ми всі виконуємо, щоб впоратися з цими викликами", - йдеться в листі.

У травні подібна зустріч вже проходила в офісі Facebook, на ній були присутні представники ФБР і міністерства внутрішньої безпеки США, пише видання.

Видання зазначає, що підвищену увагу влади технологічні компанії, наприклад, Facebook і Twitter, викликали через те, що вони досить повільно відреагували на повідомлення про те, що іноземні спецслужби і пов'язані з ними особи нібито використовують їхні платформи для того, щоб впливати на користувачів напередодні виборів 2016 року.

У лютому проти 13 громадян Росії в США були висунуті обвинувачення у втручанні в американські президентські вибори.

За версією слідства, всі обвинувачені є співробітниками Агентства інтернет-досліджень, що базується в Санкт-Петербурзі , яке західні ЗМІ називають "фабрикою тролів" і підозрюють у спробах вплинути на американських виборців.

Після лютневих обвинувачень, відзначає видання, Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr і YouTube як мінімум один раз проводили "чистки" акаунтів, нібито пов'язані з діяльністю іноземних агентів.