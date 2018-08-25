Україна оскаржила рішення СОТ у спорі з РФ про мита на добрива

Україна оскаржила рішення Світової організації торгівлі в суперечці про мита на нітрат амонію. Про це повідомляє прес-служба СОТ.

"Україна направила 23 серпня апеляцію на рішення панелі арбітрів СОТ з приводу ініційованої Російською Федерацією справи про антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію", - повідомляють представники організації.

Очікується, що вже протягом кількох днів на сайті СОТ з'явиться документ з докладною інформацією про подану Україною апеляцію. Після цього сторонам - Україні та Росії - доведеться чекати ще три місяці, поки СОТ розгляне скаргу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія подала до СОТ позови до України та Євросоюзу. Позови пов'язані з митами на нітрат амонію і зварні труби російського виробництва. 20 липня арбітраж Світової організації торгівлі ухвалив рішення на користь Росії у справі про нітрат амонію.