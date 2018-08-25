Україна виборола 2 медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

У Португалії українці вже мають «срібло» і «бронзу». Збірна України з веслування на байдарках і каное завоювала свою другу медаль чемпіонату світу-2018 в португальському Монтемор-у-Велью. Про це повідомляє XSport.

Каное-четвірка у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка, Олега Боровика і Едуарда Шеметила відмінно стартувала в заїзді і лідирувала на першій половині дистанції, але потім екіпаж збірної Росії додав і зумів вийти на перше місце. У підсумку, українські каноїсти стали срібними призерами на дистанції 500 м.

Відзначимо, що для Шеметила ця медаль є вже третьою нагородою чемпіонату світу. У минулому році в Рачіце він став бронзовим призером, а в 2015 році в Мілані завоював «срібло» в каное-четвірці на 1000 метрів. У свою чергу, Вандюк, Рибачок і Боровик на чемпіонаті Європи-2018 завоювали «срібло», а четвертим в екіпажі на 500 м був Олександр Сивков. Це їх перша медаль чемпіонатів світу.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з веслування в португальському Монтемор-у-Велью українські байдарочниці Марія Кічасова-Скорик і Анастасія Горлова завоювали «бронзу».